Посольство РФ подтвердило вызов посла в МИД Финляндии из-за сбоев GPS

Хельсинки, 17 ноября. В российском посольстве в Хельсинки подтвердили вызов посла Павла Кузнецова в министерство иностранных дел Финляндии, о чем сообщается в сообщении дипломатической миссии.

Согласно приведенным данным, посольство РФ в Финляндии подтверждает, что сегодня было передано приглашение послу Кузнецову посетить МИД Финляндии. В сообщении отмечается, что Кузнецов прибудет в финский МИД 19 ноября.

Как сообщалось ранее, Кузнецов был вызван в МИД Финляндии из-за скандала вокруг нарушенной работы GPS во время учений НАТО, о чем заявлял министр иностранных дел североевропейской страны Тимо Сойни.

Напомним, во время проведения масштабных учений НАТО в Норвегии были зафиксированы проблемы с сигналом GPS возле норвежской границы. Власти Финляндии, не дожидаясь результатов расследования причин неполадок, голословно обвинили Россию в противоправных действиях.