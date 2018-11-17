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Посольство РФ подтвердило вызов посла в МИД Финляндии из-за сбоев GPS

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Посольство РФ подтвердило вызов посла в МИД Финляндии из-за сбоев GPS

Хельсинки, 17 ноября. В российском посольстве в Хельсинки подтвердили вызов посла Павла Кузнецова в министерство иностранных дел Финляндии, о чем сообщается в сообщении дипломатической миссии.

Согласно приведенным данным, посольство РФ в Финляндии подтверждает, что сегодня было передано приглашение послу Кузнецову посетить МИД Финляндии. В сообщении отмечается, что Кузнецов прибудет в финский МИД 19 ноября. 

Как сообщалось ранее, Кузнецов был вызван в МИД Финляндии из-за скандала вокруг нарушенной работы GPS во время учений НАТО, о чем заявлял министр иностранных дел североевропейской страны Тимо Сойни.

Напомним, во время проведения масштабных учений НАТО в Норвегии были зафиксированы проблемы с сигналом GPS возле норвежской границы. Власти Финляндии, не дожидаясь результатов расследования причин неполадок, голословно обвинили Россию в противоправных действиях.

Автор: Тимур Румянцев
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