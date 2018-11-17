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Россия и Норвегия обсудили ситуацию с глушением сигнала GPS в ходе учений НАТО

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Россия и Норвегия обсудили ситуацию с глушением сигнала GPS в ходе учений НАТО

Осло, 17 ноября. Министерство иностранных дел Норвегии обсудило с посольством России ситуацию, сложившуюся вокруг глушения сигнала GPS в ходе учений НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Вопрос был поднят по инициативе норвежской стороны. В Осло отметили, что подобные инциденты могут угрожать безопасности гражданской авиации.

«МИД Норвегии сегодня поднял этот вопрос на встрече с российским посольством»,  — пишет Verdens Gang.

С заявлением о вмешательстве России в работу GPS в ходе прошедших накануне учений НАТО выступило министерство обороны Норвегии. В свою очередь, Финляндия указала на необходимость тщательного расследования инцидента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не располагает информацией о сбоях в работе в работе GPS во время учений НАТО в водах Норвегии. Об этом писала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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