Трамп заявил, что «легко ответил» на все вопросы спецпрокурора Мюллера

Вашингтон, 17 ноября. Президент США Дональд Трамп сообщил, что «легко ответил» на вопросы спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп заявил, что он ответил на вопросы «очень легко». По его словам, «это были не очень сложные вопросы».

Трамп уточнил, что записал свои ответы уже давно, однако пока не передал их, поскольку был сильно занят.

JUST IN: Pres. Trump says he has written answers to questions from special counsel Robert Mueller's office. "I've answered them very easily," he says. https://t.co/sswfFE9ZBu pic.twitter.com/hV4jVrnnIE — ABC News (@ABC) November 16, 2018

Как сообщало CNN ранее, вопросы спецпрокурора касались предполагаемого сговора помощников Трампа с представителями РФ. По данным телеканала, вопросов по обвинению в препятствовании правосудию со стороны Трампа не было в списке. Телекомпания также сообщала, что сотрудники аппарата Мюллера вскоре могут завершить разбирательство в отношении РФ и уже приступили к составлению финального отчета.

США обвиняет российскую сторону во «вмешательстве» в президентские выборы, прошедшие в 2016 году. Расследование ведет спецпрокурор Мюллер. Трамп опровергает любые обвинения в неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании.

В минувший четверг Трамп обвинил Мюллера в том, что он закрывает глаза на преступления «другой стороны». Как сообщала «Газета.ру», по мнению американского президента, Мюллер, который в течение восьми лет работал на президента Бараку Обаму, покрывает своих друзей.