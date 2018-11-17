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Защита Миланы Кержаковой сообщила, что муж ее избивал

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Защита Миланы Кержаковой сообщила, что муж ее избивал

Москва, 16 ноября. Защитники Миланы Кержаковой, супруги футболиста Александра Кержакова, сообщили, что спортсмен избивал свою жену.

Во время бракоразводного процесса выяснилось, что в июле 2015 года Кержакова застала своего супруга с другой женщиной. После скандала Кержаков избил жену. После того, как в отношения супругов вмешался отец Миланы Вадим Тюльпанов, футболист выплатил «отступные» в размере 4 млн долларов. СМИ сообщали, что после гибели Тюльпанова Кержаков потребовал вернуть свои деньги. 

Адвокат Кержаковой Александр Добровинский сообщил в интервью «Р-Спорту», что информация об избиении «соответствует действительности». При этом он подчеркнул, что защита «располагает всеми доказательствами». Инцидент будет фигурировать в деле о разводе.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в пятницу в Петроградском районном суде Петербурга состоялось первое заседание бракоразводного процесса Кержаковых. Супруга спортсмена потребовала определить место жительства ребенка и размер алиментов.

Адвокаты футболиста попросили приобщить к делу выписки из медкарт о том, что Милана находилась на лечении в психоневрологическом учреждении, а также лечилась от наркозависимости. Адвокаты Миланы представили справку из наркологического учреждения, что она здорова, а в клиниках лечилась от депрессии, связанной со смертью отца и постоянными изменами мужа. 

Автор: Олеся Волкова
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