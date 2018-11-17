Генпрокуратура Украины разоблачила ложь Порошенко о российских снайперах на Майдане

Киев, 17 ноября. Генеральная прокуратура Украины разоблачила ложь президента страны Петра Порошенко, утверждавшего, якобы к убийству людей на Майдане в 2013–2014 годах причастны российские снайперы. Соответствующее заявление сделал глава департамента специальных расследований генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

В ведомстве подчеркнули, что следствие не располагает данными об участии российских снайперов к убийствам людей на главной площади Киева.

Следует отметить, что украинские политики неоднократно обвиняли в причастности к расстрелу людей на Майдане российские спецслужбы. В 2015 году эту информацию озвучил президент Петр Порошенко. Однако никаких доказательств в пользу этой версии следствию добыть не удалось. Таким образом, ложь Порошенко публично разоблачена.

В ноябре 2013 года на Украине начались массовые протесты. Поводом для выступлений послужило решение правительства Николая Азарова отложить подписание договора об Ассоциации с Европейским Союзом. Азаров объяснял, что немедленное подписание соглашения сулит Киеву серьезные экономические трудности.

Между тем, оппозиционеры утверждали, якобы договор об Ассоциации принесет украинцам «европейские зарплаты и пенсии». Протесты вскоре приобрели насильственный характер. Митингующие захватывали административные здания, атаковали правоохранителей коктейлями Молотова. Имели место и случаи умышленных убийств бойцов «Беркута» «активистами» Майдана.

В ходе так называемой «революции достоинства» законный президент страны Виктор Янукович был свергнут насильственным путем. Новые власти амнистировали «героев Майдана» по нескольким десяткам составов преступлений, в том числе, тяжким и особо тяжким. Они также обвинили в массовой гибели людей на Майдане своих предшественников во главе с Виктором Януковичем.

Регулярно звучали заявления и о «российском следе». Но все эти обвинения оказались голословными. Никакого подтверждения подобная информация не получила.

Следует также отметить, что многие эксперты указывают на некомпетентность и необъективность расследования событий на Майдане. В частности, лишь спустя четыре года после «революции достоинства» был объявлен конкурс на поиск гильз.

Накануне в Раде рассказали, как на Майдан свозили бомжей. Об этом писала Газета.ru.