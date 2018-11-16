«Главное — чисто и с душой кататься»: Загитова оценила свою победу на этапе Гран-при в Москве
Москва, 16 ноября. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова заявила, что для нее не важны мировые рекорды.
В пятницу Загитова установила новый мировой рекорд в одиночном фигурном катании на этапе Гран-при в Москве. Спортсменке присудили 80,78 балла за выступление в короткой программе.
После выступления фигуристка сообщила журналистам, что для нее «не имеют значения оценки и места».
«Главное — чисто и с душой кататься, показывать свой максимум», — подчеркнула спортсменка.
Загитова добавила, что всех российских фигуристов очень тепло встречали болельщики, и это чувствовалось с первого дня. Болельщики поддерживали спортсменов даже на официальных тренировках.
«Мне даже вспомнился чемпионат Европы, который проходил в этом году. Я поймала кураж, зрители очень помогли», — добавила Загитова.
Этап Гран-при в Москве завершится 18 ноября. Отметим, в пятницу пара фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов побили мировой рекорд в короткой программе. Спортсмены набрали 78,47 балла.