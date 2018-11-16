Эрдоган призвал Трампа прекратить поддержку курдов в Сирии

Анкара, 16 ноября. Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал главу Соединенных Штатов Дональда Трампа прекратить поддержку отрядов самообороны курдов в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает Reuters.

Лидеры Турции и США провели телефонную беседу. Они обсудили урегулирование конфликта в Сирии, а также ситуацию, сложившуюся вокруг убийства оппозиционного саудовского журналиста Хашукджи.

Эрдоган отметил, что поддержка, которую Вашингтон оказывает Сирийским демократическим силам (SDF), создает напряженность в отношениях Анкары и НАТО. Турецкий лидер призвал Вашингтон прекратить подобные действия.

Следует отметить, что Соединенные Штаты выдвинули инициативу создания на севере Сирии так называемых сил безопасности границы. Вашингтон планировал сформировать их из «Отряды народной самообороны» (YPG), признанных в Турции террористической организацией.

Турция усмотрела в этих планах угрозу своей национальной безопасности. Анкара начала в регионе военную операцию, получившую название «Оливковая ветвь», в ходе которой курды были вытеснены из Африна.

Эрдоган многократно анонсировал новую операцию против курдских вооруженных формирований к востоку от Евфрата.