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Посол РФ рассказал, какие бы контакты хотела восстановить Москва с Вашингтоном

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Посол РФ рассказал, какие бы контакты хотела восстановить Москва с Вашингтоном

Москва, 16 ноября. Москва хотела бы восстановить несколько форматов контактов с США, к примеру, формат встреч глав министерств обороны и иностранных дел, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. 

«Мы хотели бы, к примеру, восстановить такой формат: 2+2, это министры иностранных дел и министры обороны. Пока у нас это не получается», — сообщил Антонов в интервью НТВ. 

Дипломат выразил надежду, что уже скоро состоится встреча между заместителями руководителей внешнеполитических ведомств РФ и США по вопросам борьбы с терроризмом. 

Антонов также добавил, что российская сторона надеется в 2019 году организовать разговор между парламентами двух стран.

Ранее сообщалось, что следующая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна состояться на саммите G20 в Аргентине. Однако, как сообщала «Газета.ру», пресс-секретарь российского президента отметил, что железобетонных договоренностей по встрече глав государств пока нет.

Автор: Олеся Волкова
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