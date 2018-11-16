Наука — это не скучно! Награждение молодых ученых в области искусств и культуры в Петербурге. ФАН-ТВ

В Санкт-Петербурге наградили лауреатов V Всероссийского конкурса молодых ученых в области искусства и культуры. Мероприятие проводится в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Жюри выбрало 28 лучших работ из 100 присланных исследований по 10 номинациям, среди которых: «Музыкальное искусство», «Изобразительное искусство», «Архитектура и дизайн», «Теория и история искусства и культуры». Больше всего заявок пришло в номинации «Музыкальное искусство».

Аспирантка Российского государственного института сценических искусств Маргарита Спасская получила премию 1-й степени в номинации «Театральное цирковое искусство». Она исследовала искусство авангарда и то, как оно отзывается в современной культуре. Девушка уверена, чтобы полюбить науку, нужно поменять о ней представление.

«Наука — это не скучно, и это здорово, что есть люди, которые с азартом занимаются наукой и почему-то чаще всего почему-то людям кажется, что это скучно, это сидеть в пыльном зале библиотеки в одиночестве под зеленой лампой. Нет, это очень интересно, это очень азартно, это очень занимательно. Иногда это действительно открытие, когда ты сидишь, что-то ищешь и находишь, и ты радуешься. Я сегодня увидела, что таких людей очень много, что они по всей России есть, и это круто», — говорит лауреат 1-й премии Маргарита Спасская.

Александр Калинин, магистр Московского государственного института культуры, принимает участие в конкурсе уже второй год, но только в этот раз улыбнулась удача, и он стал лауреатом 2-й степени в номинации «Социально-культурная деятельность».

«Я могу сказать, что министерство культуры в стране делает все возможное, чтобы поддержать молодежь, поддержать молодых ученых, как в науке, так и в культуре, и в других областях, чтобы молодежь продвигалась, и это очень важно», — рассказывает лауреат 2-й степени Александр Калинин.

Всероссийский конкурс молодых ученых в области искусств и культуры был учрежден в 2014 году. Он помогает им профессионально расти и поддерживает талантливых исследователей.