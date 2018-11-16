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Порошенко призвал ЕС и США усилить санкции против России

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Порошенко призвал ЕС и США усилить санкции против России

Киев, 16 ноября. Президент Украины Петр Порошенко призвал Соединенные Штаты и Европейский Союз усилить санкции против России. Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.

Уточняется, что Порошенко сделал заявление в ходе встречи с делегациями Национального демократического института США и Европарламента. Президент Украины сообщил о якобы имевших место случаях вмешательства Москвы в избирательный процесс на Украине.

«Президент назвал примеры вмешательства России в избирательный процесс на Украине», — утверждается в сообщении.

Накануне стало известно, что генпрокуратуру обязали провести расследование в связи с тайной поездкой Порошенко на Мальдивы. Об этом писала Газета.ru.

Также сообщалось, что Порошенко побывал на совместных учениях с НАТО «Чистое небо» и призвал вооруженные силы страны «стрелять из всего имеющегося оружия» в Донбассе.

Автор: Сергей Свазовский
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