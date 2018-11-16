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Летевший из Москвы самолет British Airways экстренно сел в Берлине

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Летевший из Москвы самолет British Airways экстренно сел в Берлине

Берлин, 16 ноября. Самолет британской авиакомпании British Airways, вылетевший из Москвы в Лондон, совершил посадку в Берлине. 

Представитель пресс-службы компании-оператора берлинских аэропортов FBB Даниэль Толксдорф сообщил ТАСС, что в настоящее время специалисты проверяют самолет. По его словам, угрозы нет, это была техническая промежуточная посадка.

Толксдорф уточнил, что борт приземлился в столице Германии в 17.17 по местному времени (19.17 по московскому). На борту находились 128 пассажиров, никто не пострадал.

По его словам, пассажиры вылетят в Лондон вечером в пятницу.

Источник «Интерфакса» в авиадиспетчерских службах заявил, что причиной незапланированной посадки стала разгерметизация. По его словам, «командир экипажа доложил о разгерметизации и запросил экстренное снижение до безопасной высоты».

Автор: Олеся Волкова
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