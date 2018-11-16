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ФАН-ТВ

Эксперты: Выборы в ЛНР и ДНР — легитимные. Но США грозят новыми санкциями. ФАН-ТВ

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В пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» обсудили итоги выборов на Донбассе и дальнейшее развитие отношений между Россией и Украиной. 11 ноября в ДНР и ЛНР избирали руководителей республик. В Донецке победу одержал Денис Пушилин с 60,85 % голосов, а в Луганске — Леонид Пасечник, за которого проголосовали 68,3 % жителей. Украина, Евросоюз и США не признали выборы легитимными. Более того, Америка пригрозила новым пакетом санкций для России. Киев намерен внести этот вопрос на повестку заседания постоянного совета ОБСЕ.

Эксперты: Выборы в ЛНР и ДНР — легитимные. Но США грозят новыми санкциями. ФАН-ТВ

«Не было бы этого, был другой повод для введения новых санкций. Санкционная политика в отношении нас не прекратится. Они будут втягивать нас в гонку вооружений, осуществлять экономическое давление в нарушение всех существующих международных, экономических договоренностей. Политика двойных стандартов однозначна», — считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров отмечает, что ни о каком диалоге не может быть и речи, может произойти только обострение и без того сложных отношений.

Эксперты: Выборы в ЛНР и ДНР — легитимные. Но США грозят новыми санкциями. ФАН-ТВ

«В этом конфликте очень много политических игроков. Это не только те, кто сидят в Нормандском формате за столом переговоров: там есть американцы, там есть интересы других стран, которые в той или иной мере влияют на позицию Украины. Хотя, безусловно, первую скрипку во всем этом играют американцы. Тут спорить нечего. Я должен сказать, что из-за события, которое произошло на Украине в 2014 году, фактически часть политической элиты, на тот момент украинской, обменяла суверенитет государства на определенные должности, взяв на себя определенные обязательства. Сегодня они эти обязательства выполняют», — подчеркивает депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров.

Эксперты уверенны, в администрации Петра Порошенко есть экономисты, которые понимают, что без восстановления отношений с Россией в энергетической сфере невозможно развитие страны. При этом они считают, что политика на Украине доминирует над целесообразностью, и сближение соседствующих государств в ближайшее время не предвидится.

Автор: Татьяна Костянова;Игорь Веретин
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