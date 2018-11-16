Эксперты: Выборы в ЛНР и ДНР — легитимные. Но США грозят новыми санкциями. ФАН-ТВ

В пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» обсудили итоги выборов на Донбассе и дальнейшее развитие отношений между Россией и Украиной. 11 ноября в ДНР и ЛНР избирали руководителей республик. В Донецке победу одержал Денис Пушилин с 60,85 % голосов, а в Луганске — Леонид Пасечник, за которого проголосовали 68,3 % жителей. Украина, Евросоюз и США не признали выборы легитимными. Более того, Америка пригрозила новым пакетом санкций для России. Киев намерен внести этот вопрос на повестку заседания постоянного совета ОБСЕ.

«Не было бы этого, был другой повод для введения новых санкций. Санкционная политика в отношении нас не прекратится. Они будут втягивать нас в гонку вооружений, осуществлять экономическое давление в нарушение всех существующих международных, экономических договоренностей. Политика двойных стандартов однозначна», — считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров отмечает, что ни о каком диалоге не может быть и речи, может произойти только обострение и без того сложных отношений.

«В этом конфликте очень много политических игроков. Это не только те, кто сидят в Нормандском формате за столом переговоров: там есть американцы, там есть интересы других стран, которые в той или иной мере влияют на позицию Украины. Хотя, безусловно, первую скрипку во всем этом играют американцы. Тут спорить нечего. Я должен сказать, что из-за события, которое произошло на Украине в 2014 году, фактически часть политической элиты, на тот момент украинской, обменяла суверенитет государства на определенные должности, взяв на себя определенные обязательства. Сегодня они эти обязательства выполняют», — подчеркивает депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров.

Эксперты уверенны, в администрации Петра Порошенко есть экономисты, которые понимают, что без восстановления отношений с Россией в энергетической сфере невозможно развитие страны. При этом они считают, что политика на Украине доминирует над целесообразностью, и сближение соседствующих государств в ближайшее время не предвидится.