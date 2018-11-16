Родители детей-инвалидов добились отставки вице-премьера Болгарии 

София, 16 ноября. Вице-премьер Болгарии по экономической и демографической политике Валерий Симеонов подал в отставку из-за прокатившихся по стране массовых акций протестов родителей детей-инвалидов.

В Болгарии шла подготовка законопроекта об инвалидах. Симеонов, комментируя законодательную инициативу, заявил, что она была предпринята как «попытка угодить группе крикливых женщин (протестовавших родителей детей-инвалидов), которые, спекулируя своими якобы больными детьми, манипулировали обществом», сообщает БГНЕС. Слова вице-премьера вызвали негодование в обществе.

Акции протеста продолжаются в стране уже 26 дней.