Сигнал для США: эксперт объяснил смысл испытаний секретного оружия КНДР

Пхеньян, 16 ноября. Специалист Центра корейских исследований ИДВ РАН Евгений Ким объяснил смысл новых испытаний секретного оружия Северной Кореей. Своим мнением эксперт поделился в эфире «Спутника».

По словам Кима, в последнее время отношения между Вашингтоном и Пхеньяном улучшились. При этом американская сторона взяла на себя обязательства, с которыми увязывался отказ КНДР от разоружения. На данный момент США своих обязательств не выполнели. Поэтому новые испытания Северной Кореи следует расценивать как сигнал для США.

Ким подчеркнул, что речь не идет об испытаниях ядерного оружия.

Ранее Газета.ru сообщала о новых испытаниях, которые провела Северная Корея.

Накануне президент России высказался о мерах, предпринятых Пхеньяном для снятия напряженности в регионе. Глава российского государства назвал их беспрецедентными.