Онанизм в сарае: Жириновский рассказал о своем первом сексуальном опыте

Москва, 17 ноября. Руководитель Либерально-демократической партии Владимир Жириновский рассказал о своем первом сексуальном опыте в эфире программы «Женский клуб» на радио «Комсомольская правда».

Так, политик позвонил в студию и поучаствовал в дискуссии, посвященной урокам полового воспитания в школах. По его мнению, в школах следует возродить секспросвет, потому как у младшеклассников первые контакты происходят «неизвестно как». Жириновский также признался, что первый опыт получил с соседским мальчиком в сарае во время «мужской взаимопомощи».

«Мальчик соседский позвал меня в сарай. И заставил заниматься онанизмом, — рассказал политик. — Я должен был ему помогать, а он мне. Мне ничего не хотелось».

При этом он сделал акцент на том, что геем не является, и в данном случае имеется в виду именно онанизм, который произошел не по его желанию. Лидер ЛДПР отметил, что не хотел этого делать и в силу возраста слабо понимал, что ему предлагают.

Напомним, ранее Жириновский заявил, что поддерживает идею о захоронении Владимира Ленина.