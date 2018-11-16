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Сирия: российские офицеры провели гуманитарную акцию в Хомсе

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Сирия: российские офицеры провели гуманитарную акцию в Хомсе

Алеппо, 16 ноября. Российские офицеры провели гуманитарную акцию в провинции Хомс, а также благотворительную акцию в городе Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

За минувшие сутки Центром по примирению была проведена одна гуманитарная акция. В населенном пункте Эль-Гасбия провинции Хомс мирным жителям выдали 450 продовольственных наборов.

Помимо этого, в районе Сириан-Кадим в городе Алеппо прошла благотворительная акция. Российские офицеры передали нуждающимся жителям тонну свежего хлеба.

В ЦПВС добавили, что за все время в Сирии было проведено 1993 гуманитарные акции, а общий вес гуманитарного груза превысил 3122 тонн.

Ранее в пятницу Федеральное агентство новостей сообщало о возвращении беженцев из Ливана. Женщины, мужчины и дети, не скрывая радости, вернулись на родину после долгих лет скитаний. 

Автор: Олеся Волкова
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