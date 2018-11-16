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Роскомнадзор не выявил факты несоблюдения МФЦ закона о персональных данных

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Роскомнадзор не выявил факты несоблюдения МФЦ закона о персональных данных

Москва, 16 ноября. Роскомнадзор не выявил факты несоблюдения Многофункциональными центрами (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг закона о персональных данных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, Роскомнадзор не установил факты неправомерной передачи паспортных данных третьим лицам. Отмечается, что используемое центрами ПО не предполагает создания резервных копий.

«По состоянию на сегодняшний день подтверждений несоблюдения МФЦ требований закона о персональных данных нет», — подчеркнули в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее в столичных российских МФЦ отреагировали на сведения о якобы имевшей место утечке персональных данных. В МФЦ назвали информацию недостоверной, подчеркнув, что сообщения о нарушениях не содержали данных о том, в каких именно центрах были выявлены нарушения. Об этом сообщала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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