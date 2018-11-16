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Сирия: 25 военных погибли в Идлибе после создания демилитаризованной зоны

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Сирия: 25 военных погибли в Идлибе после создания демилитаризованной зоны

Дамаск, 16 ноября. С момента подписания меморандума о создании демилитаризованной зоны в провинции Идлиб в сентябре текущего года зафиксировано 530 случаев нарушения режима перемирия, жертвами которых стали 25 сирийских военных. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Меморандум о создании демилитаризованной зоны был подписан 17 сентября. Центр по примирении. Сторон зафиксировал 530 нарушений перемирия, жертвами обстрелов стали 25 сирийских военных, еще 67 человек получили ранения, среди них пять – мирные жители.

Напомним, Идлиб является единственной территорией САР, неподконтрольной официальному Дамаску. На территории провинции действуют незаконные вооруженные формирования. В ходе переговоров Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны, отделяющей правительственные войска Дамаска от вооруженной оппозиции.

Автор: Софья Куликова
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