Новый американский бомбардировщик B-21 против С-300 или С-400 в России: кто победит?

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи America's New B-21 Stealth Bomber vs. Russia's S-300 or S-400: Who Wins? («Новый американский бомбардировщик-невидимка B-21 против российского С-300 или С-400: кто победит?»), опубликованной американским аналитическим изданием The National Interest.

Автор статьи Крис Осборн (Kris Osborn) пишет, что Военно-воздушные силы США готовятся осуществить «технический обзор» своего бомбардировщика B-21, который, по заявлениям разработчиков, должен был стать первым в новом поколении технологий скрытности.

Создание нового поколения стелс-самолетов идет рука об руку с чувством неотложности в свете быстрой глобальной модернизации новых российских и китайских технологий противовоздушной обороны; достижения в области компьютерной обработки данных, сетевых технологий и систем нацеливания теперь позволяют обнаруживать даже невидимые самолеты с гораздо большей эффективностью.

Российские ракетные системы С-300 и С-400, которые, по мнению многих, являются одними из лучших в мире, способны использовать сетевые технологии таким образом, чтобы передавать данные отслеживания и нацеливания на большие расстояния. Новые системы ПВО также используют передовые технологии управления и контроля для обнаружения воздушных судов на гораздо более широком спектре частот, чем использовали предыдущие системы.

Технология стелс работает за счет проектирования самолета с внешними контурами и тепловыми сигнатурами, предназначенными для ускользания от обнаружения вражескими радиолокационными системами. Заметное тепловое энерговыделение, оружие на пилонах или другие легко обнаруживаемые характеристики самолета означают, что у радаров могут возникать проблемы с получением обратного электромагнитного сигнала, позволяющего идентифицировать приближающийся бомбардировщик. Поскольку скорость света (электричества) известна, и время движения электромагнитных сигналов также может быть определена, на основе компьютерных расчетов можно установить точное расстояние, на котором находится объекта противника.

Однако, когда речь заходит о стелс-самолетах, обратный сигнал может быть либо несуществующим, либо совершенно иным. Например, стелс-самолет может проявится на радарах противника в виде птицы или насекомого.

Учитывая возросшую угрозу, созданную передовыми средствами противовоздушной обороны, и признание того, что стелс-самолеты намного более уязвимы, чем считалось ранее, разработчики военно-воздушных сил все чаще рассматривают стелс-технологии как нечто, включающее в себя множество ключевых параметров.

Это включает в себя не только параметры скрытности, подавление ИК-излучения и материалы, позволяющие скрыться от радара, но и другие важные элементы, такие как «заглушка» помех от средств ведения электронной войны, работа в неблагоприятных погодных условиях, снижения акустических сигнатур и осуществление атак в тандеме с другими менее скрытыми самолетами для отвлечения внимания противовоздушной обороны противника.

Авторы критического обзора объясняют, что новая стелс-технология, способная превзойти передовые ПВО, должна использовать характеристику, известную как «broadband stealth» (стелс-самолет с широкополосной связью), разработанную для ускользания самолета от различных видов радаров.

Стелс-истребители, такие как F-22 и F-35, имеют совершенно иные параметры и полагаются на некоторые поверхности управления вертикальным полетом, такие как хвосты и крылья. Будучи более уязвимыми для радиолокаторов с низкой частотой наблюдения из-за наличия параметров истребителя, F-35 или F-22 будут полагаться на свои скорость, маневренность и системы воздушной атаки для полной защиты от врагов. Учитывая, что истребителям необходимы такие детали как хвосты, крылья, они, естественно, менее скрыты, чем высотные истребители.

Более новые методы сокращения инфракрасного излучения или тепловой сигнатуры связаны с размещением двигателя и выхлопных труб. Внутренне сконфигурированные двигатели, в сочетании с выхлопными трубами на верхней части самолета, могут значительно снизить выбросы тепла от самолета. Подобная структура есть у нынешнего B-2.

Технический прогресс в области компьютерного моделирования предоставляет разработчикам беспрецедентное преимущество в разработке нового бомбардировщика.

Новый самолет будет иметь глобальный охват, отчасти путем включения большого арсенала оружия дальнего действия. По словам представителей военно-воздушных сил, B-21 разрабатывается для перевозки существующего оружия, ядерных бомб, а также оружия, которое находится на стадии разработки или появится в будущем.

Если арсенал B-21 ничем не отличается от B-2, он будет иметь возможность сбросить целый ряд ядерного оружия, JDAM (Joint Direct Attack Munition) – комплект оборудования на основе GPS, и, возможно, даже новую крылатую ракету большой дальности, которую сейчас разрабатывают под названием LRSO. По мнению разработчиков ВВС, вероятно, новый бомбардировщик однажды будет вооружен еще не продемонстрированными оружейными технологиями.