Тренер Тарасовой и Морозова оценила их шансы на победу в финале Гран-при

Москва, 16 ноября. Российской паре Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову по силам выиграть финал Гран-при по фигурному катанию, считает их тренер Нина Мозер.

В пятницу Тарасова и Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при России, Кубок Rostelecom в Москве. Пара набрала 78,47 балла. Чтобы попасть в финал Гран-при, Тарасовой и Морозову нужно занять место не ниже третьего на московском этапе.

Мозер, оценивая выступление, отметила, что они «откатали чисто» впервые в сезоне.

Второй тренер пары Максим Траньков охарактеризовал прокат фигуристов как вальяжный. Мозер отметила, что так могло показаться из-за недостатка скорости.

«Почему смеюсь? Это добрая ухмылка. Максим очень удачно подобрал слово», — отметила Мозер в интервью телеканалу «360».

Отвечая на вопрос, готовы ли ее подопечные бороться за первое место, Мозер коротко ответила: «Думаю, да».