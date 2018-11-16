Бизнесмены хотят подарить машину девушке, пожертвовавшей 340 тысяч приюту для животных

Москва, 16 ноября. Российские бизнесмены хотят подарить машину девушке, которая пожертвовала 340 тысяч на спасение приюта для животных в Майкопе.

В начале ноября в СМИ появилась новость о 19-летней студентке из Майкопа, которая хотела сдать в приют найденного котенка, однако ей отказали, объяснив, что у приюта накопились огромные долги, поэтому взять на содержание еще одно животное волонтерам просто не по карману. Однако девушку это не смутило. Студентка из личных средств погасила долг приюта, который составлял 340 тысяч рублей.

Благотворительница хотела сохранить анонимность, однако новость облетела всю страну. Позднее девушка призналась журналистам, что копила деньги на машину. После этого незнакомые люди начали засыпать в соцсетях девушку просьбами о финансовой помощи. Героиня перепугалась и перестала выходить на контакт даже с журналистами. К журналистам обратились влиятельные российские бизнесмены с просьбой помочь разыскать девушку.