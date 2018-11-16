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Жители Брянска штурмовали магазин из-за дешевых яиц и колбасы

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Жители Брянска штурмовали магазин из-за дешевых яиц и колбасы

Брянск, 16 ноября. В Брянске произошла давка в новом продуктовом магазине «Европа». Как пишут местные СМИ, виной всему стали дешевые продукты, которые можно было приобрести на открытии магазина.

По информации интернет издания «Брянские новости», десятки людей столпились у входа в только открывшийся продуктовый магазин «Европа» в Володарском районе города. Так, местные жители решили «взять прилавки штурмом» после того, как узнали о продаже «Докторской» колбасы за 80 рублей.

Участники посвященного городу сообщества во «ВКонтакте» также сообщили, что в магазине можно было приобрести молоко и яйца по минимальной цене — 33 и 40 рублей соответственно.

Как отметили пользователи, очередь состояла в основном из пенсионеров.

Автор: Тимур Румянцев
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