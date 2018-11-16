Культура сближает народы вопреки политике — Путин

Санкт-Петербург, 16 ноября. Культура сближает народы мира, несмотря на политические противоречия и экономические трудности. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин, выступая на гала-открытии Петербургского международного культурного форума.

«Она сближает народы, подчас вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что в многонациональной России культура играет особую роль. Она соединяет в себе традиции и языки разных народов, становясь от этого богаче и уникальнее. Путин добавил, что российская культура имеет мировое значение, чем россияне очень гордятся.

Напомним, что накануне в Петербурге стартовал Седьмой международный культурный форум. С 15 по 17 ноября в Северной столице будут проходить лучшие выставки, спектакли и кинопоказы. На форум в Петербург приехали 35 тыс. участников, чтобы обсудить актуальные вопросы в сфере культуры. Среди них есть актеры, режиссеры, музыканты, политики и бизнесмены.