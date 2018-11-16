США осудили КНДР за «обманную тактику» для обхода санкций

Вашингтон, 16 ноября. Власти Северной Кореи продолжают использовать «обманную тактику» для обхода санкций Совета Безопасности ООН, считают в Государственном департаменте Соединенных Штатов.

Как говорится в распространенном сообщении госдепа, США обратились с призывом к страховым компаниям, торговцам сырьевыми товарами и другим предприятиям прекратить любые отношения, которые облегчают и поддерживают предоставление нефтепродуктов КНДР, либо другие северокорейские незаконные транспортировки.

Те лица и суда, которые будут поддерживать незаконную деятельность КНДР, станут объектами введения санкций со стороны США, отметили официальные американские лица.

Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что его усилия по Северной Корее спасли мир от ядерной войны.