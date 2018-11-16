Киев, 16 ноября. Киевский городской совет отклонил идею о переименовании Невского переулка в Шевченковском районе украинской столицы в Нивский, об этом рассказал депутат от фракции «Единство» Владимир Яловой.

Яловой упрекнул коллег по горсовету в том, что требование Верховной рады по декоммунизации выполняется без участия граждан. По словам депутата, план Рады в Киеве завершен, горсовету удалось перевыполнить поставленную задачу.

«Вы на сегодняшний день голосуете, даже киевляне не знают, за что мы голосуем, понимаете? Вы хотя бы объявляйте, какие улицы и на что вы переименовываете», — возмущается депутат.

Также Яловой отметил, что он выступил категорически против переименования Невского в Нивский, потому что именно на там находится храм Александра Невского. Кроме того, горсовет отказался переименовать улицу Тверскую в улицу Гедройца, сообщает «Политнавигатор».

Однако заседатели городского совета не пощадили площадь Красной Пресни в Подольском районе. Теперь объект носит название Щекавицкая площадь. Всего за последние три года в Киеве переименовали около 180 улиц. Часть из них сменили названия в соответствии с законом Рады о запрете коммунистической символики, а другая часть — по запросу граждан.

Напомним, Киев активно избавляется от российского наследства. Такое решение было принято в 2014 году после прихода к власти на Украине нелегитимного руководства. Пришедшая к власти оппозиция назвала Россию «агрессором». Тем не менее, киевское руководство предпринимает активные попытки переписать историю Украины, позаимствовав успехи российского государства.