Посла РФ вызвали в МИД Финляндии для обсуждения сбоев в работе GPS

Хельсинки, 16 ноября. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов приглашен в министерство иностранных дел Финляндии из-за скандала с помехами в работе GPS во время учений НАТО. Об этом заявил глава МИД Финляндии Тимо Сойни в комментарии финскому информационному агентству STT.

«Министр иностранных дел Сойни заявил о приглашении в МИД посла России Павла Кузнецова в понедельник утром из-за GPS скандала», — говорится в сообщении.

Ранее министерство обороны Норвегии сообщило о сбоях в работе спутниковой системы навигации GPS во время учений НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»), в которых принимали участие военные из 30 стран альянса, включая Финляндию. В норвежском оборонном ведомстве утверждают, что Россия якобы причастна к сбоям в работе GPS во время учений.

Накануне министр внутренних дел Финляндии Кай Мюкканен сообщил, что обсуждал данный вопрос в ходе встречи с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Министр подчеркнул, что этот случай не окажет влияния на дальнейшее сотрудничество России и Финляндии.

16 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время существует тенденция обвинять РФ «во всех смертных и иных грехах», однако зачастую «эти обвинения не имеют под собой оснований».