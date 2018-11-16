В NASA рассказали, как члены экипажа МКС преодолевают языковой барьер

Вашингтон, 16 ноября. В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассказали, как космонавты и астронавты, находящиеся на Международной космической станции, преодолевают языковой барьер. По словам астронавта NASA Серены Ауньон-Чансельор, российские космонавты проходят обучение на английском, а американцы — на русском.

«Мы не считаем, что язык является преградой здесь, наверху», — отметила она.

В свою очередь, в некоторых случаях в общении используется сразу несколько языков.

«Очень часто я обращаюсь к Сергею на русском, он отвечает на английском... что-то вроде ринглиш, если хотите», — добавила Серена Ауньон-Чансельор.

Сейчас она находится на МКС с российским космонавтом Сергеем Прокопьевым и астронавтом Александром Герстом, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что «Роскосмос» и NASA собираются изменить логику экспериментов на МКС, чтобы их результаты можно было максимально использовать при освоении Луны.