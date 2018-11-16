Фигуристка Загитова установила новый мировой рекорд в одиночном катании

Москва, 16 ноября. Россиянка Алина Загитова установила новый мировой рекорд в одиночном фигурном катании на этапе Гран-при в Москве. Спортсменка получила 80,78 балла за свое выступление в короткой программе.

Таким образом, Загитова обновила свой же рекорд, установленный в сентябре в немецком Оберстдорфе — 79,93 балла. Предыдущий рекорд принадлежал другой российской фигуристке — Александре Трусовой (74,74 балла).

Напомним, что в начале ноября Загитова победила на третьем этапе Гран-при в Хельсинки. По итогам двух прокатов 16-летняя россиянка набрала 215,29 балла. На втором месте оказалась россиянка Станислава Константинова, а на третьем — представительница Японии Каори Сакамото.

Алина Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личных соревнованиях и серебряным призером в командных соревнованиях, а также чемпионкой Европы 2018 года.