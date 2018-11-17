Сирия итоги за сутки на 17 ноября 06.00: курды пытают мирных жителей Дейр-эз-Зора, в Хаме САА отбила несколько атак джихадистов

Сирия, 17 ноября. Курды пытают мирных жителей Дейр-эз-Зора, в Хаме САА отбила несколько атак джихадистов, к сирийско-иракской границе прибыло несколько тысяч бойцов «Хашд аш-Шааби». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят радикалам в Алеппо и Хаме, укрепляют позиции в Идлибе, вели обстрел укрытий ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, продвигаются в Эс-Сувейде.

«Исламское государство»1: убило боевика SDF в Ракке, противостоит САА в Эс-Сувейде.

«Тахрир аш-Шам»: проводит массовые аресты населения Идлиба.

«Национальный фронт освобождения»: атаковал расположения САА в Алеппо.

Курды: проводят аресты населения Дейр-эз-Зора и Ракки.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по поселениям Дейр-эз-Зора.

ВС Турция: направила спецподразделение в Африн.

Провинция Алеппо

В районе Аль-Рашидин в течение дня продолжалось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. Утром информационное агентство Al-Ittihad писало, что боевики формирования «Национальный фронт освобождения» напали на расположения правительственных сил к северо-западу от административного центра провинции Алеппо. По заявлениям джихадистов, во время атаки было убито трое военнослужащих САА. Официальные источники данную информацию не подтвердили.

Позже в связи с провокационными обстрелами боевиков в северную часть региона начали стягиваться правительственные войска, передавал военный Twitter-канал (@SteeleM35085377).

Кроме того, в Африн прибыло спецподразделение ВС Турции для обеспечения безопасности в этой части региона, а также контроля за деятельностью вооруженных формирований. Об этом сообщал местный источник на своей странице в социальной сети Facebook (@Syria-Progress-Posts).

В конце дня в Африне были арестованы два неизвестных боевика, пытавшиеся заложить самодельные взрывные устройства на территории города, передавал местный источник в своем микроблоге в Twitter (@jisrtv).

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в Алеппо, писал Twitter-канал (@RealNewsAleppo).

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС международной коалиции продолжили наносить удары по предполагаемым укрытиям ИГ в поселениях на востоке провинции Дейр-эз-Зор, писал местный источник на своей странице в Twitter (@david_soiza). Ранее под огнем сил возглавляемого США альянса погибло около 40 мирных жителей региона, в том числе женщины и дети. В то же время информации о потерях в рядах «Исламского государства» не поступало.

Кроме того, кварталы города Хаджин подверглись артиллерийским атакам Демократических сил Сирии (SDF). Об этом сообщал источник в Twitter (@FBussoletti). Другой Twitter-канал (@VivaRevolt) писал, что курды перебросили в данную часть Дейр-эз-Зора около 1500 боевиков.

Местный Twitter-канал (@AliAlleile) передавал, что боевики SDF продолжили проводить массовые аресты гражданских на территории региона. По сведениям автора публикации, захваченные мирные жители подвергаются жестоким пыткам. Другой источник опубликовал в Twitter (@huseyinbozan) фото увечий, нанесенных курдами одному из пленников.

Правительственные войска САР вели обстрел укрытий ИГИЛ1 недалеко от города Багуз-Фаукани. Об этом писал источник в Twitter (@DeirEzzor24).

Провинция Идлиб

В южную часть провинции Идлиб в течение дня стягивались бригады Сирийской арабской армии (САА), передавал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SteeleM35085377).

На юге региона были зафиксированы перестрелки между правительственными войсками САР и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам». Местный источник писал в социальной сети Twitter (@RadioAlKul), что после провокационных обстрелов со стороны джихадистов сирийская армия открыла огонь по опорным пунктам подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса в районе поселения Бабулин.

Также столкновения между САА и террористами отмечались в окрестностях населенных пунктов Кафр Набель и Ат-Тамания. Об этом сообщал Twitter-канал (@aleppo_breaking).

Террористы «Ан-Нусры» продолжили проводить массовые аресты мирных жителей населенного пункта Серакиб на юго-востоке Идлиба. Об этом писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@monaalami).

Провинция Ракка

Подконтрольное «Исламскому государству» информационное агентство «Аль-Амак» передавало, что террористы убили боевика Демократических сил Сирии (SDF) в административном центре провинции Ракка. Данное сообщение опубликовал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@rofoca_lucifuge).

Местный источник передавал в Twitter (@Raqqa_SL), что члены курдских отрядов продолжают арестовывать мирное население региона для дальнейшей принудительной мобилизации задержанных в «демократические силы».

Провинция Хама

Радикальные исламисты предприняли очередную попытку проникнуть на позиции сирийской армии в северной части провинции Хама. Twitter-канал (@jisrtv) писал, что джихадисты обстреляли расположения правительственных войск САР в деревне Фуру. Другой военный источник сообщал на своей странице в социальной сети Twitter (@ahmadalissa), что САА отбила атаку боевиков. Позже стало известно, что бойцы сирийской армии ликвидировали ряд радикалов и уничтожили несколько единиц военной техники.

Оппозиционный Telegram-канал (@ogn55) писал, что террористы также атаковали позиции САА в районе населенного пункта Аль-Сармания на северо-востоке региона. Правительственные войска отбили атаку радикальных исламистов.

Перестрелки между САА и джихадистами отмечались недалеко от поселения Ас-Сахр, писал Twitter-канал (@MasarPressNet).

Кроме того, по сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), армия САР обстреляла укрепрайоны вооруженных группировок в окрестностях Аль-Латамины, Мурека, Мааркабы и Хасраи.

Провинция Эс-Сувейда

В районе вулканического плато Ас-Сафа на северо-востоке провинции Эс-Сувейда продолжалась операция Сирийской арабской армии (САА) против банд «Исламского государства». Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq), что в регион прибыло подкрепление правительственных войск.

Twitter-канал (@QalaatAlMudiq) писал, что САА продвигается в данном районе, освобождая участки Ас-Сафы от боевиков ИГ. По данным автора публикации, в одном из столкновений с террористами армия САР потеряла двух бойцов, однако официально данные сведения не были подтверждены.

Ирак

В район сирийско-иракской границы прибыли дополнительные отряды народного ополчения «Хашд аш-Шааби». Информационное агентство Rudaw писало, что для предотвращения проникновения на территорию Ирака террористов «Исламского государства» в провинцию Анбар прибыло несколько тысяч бойцов.

Напомним, радикальные исламисты захватили ряд территорий в подконтрольных Демократическим силам Сирии (SDF) районах сирийского Дейр-эз-Зора и начали предпринимать попытки пробраться в Ирак. Ранее в результате обстрелов «Хашд аш-Шааби» по укрытиям ИГ было ликвидировано несколько десятков джихадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)