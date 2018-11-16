Ракета «Союз-ФГ» впервые после аварии запущена с «Байконура» 

Москва, 16 ноября. Ракета-носитель «Союз-ФГ» впервые после октябрьской аварии запущена с космодрома «Байконур». Об этом в пятницу сообщил российский Центр управления полетами.

Ракета должна доставить на орбиту космический грузовик «Прогресс МС-10». В ЦУП уточнили, что примерно через десять минут после старта корабль штатно отделился от третьей ступени. Стыковка с МКС должна произойти в 22.29 по московскому времени.

«Прогресс» везет экипажу международной космической станции 2,5 тонны груза, включая воду, топливо и сжатые газы.

Отметим, что запуск «Прогресса» с помощью ракеты-носителя «Союз-ФГ» стал первой с начала двухтысячных годов. Все последующие запуски данного корабля осуществлялись с помощью ракет серии «Союз-У».

11 октября произошла авария с ракетой «Союз-ФГ», которая не смогла вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем для МКС. Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали — они спустились на Землю в спасательной капсуле. Во время расследования выяснилось, что причиной неполадок стал сбой в работе сопла увода бокового блока первой ступени ракеты, которое не открылось.