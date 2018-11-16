Волкер рассказал Климкину о пользе минских соглашений для Украины

Киев, 16 ноября. Специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в ходе заседания комиссии стратегического партнерства двух стран заявил о полезности минских соглашений.

«Я также подчеркнул полезность минских соглашений, которые, хотя и подписаны в трудное время, подтверждают приверженность России территориальной целостности Украины и являются ключевым инструментом для сохранения санкций», — цитирует заявление Волкера посольство США на Украине.

Курт Волкер: Я також підкреслив корисність Мінських угод, які, хоч і підписані у важкий час, підтверджують прихильність Росії територіальній цілісності України та є ключовим інструментом для збереження санкцій. https://t.co/IT1BySau3l — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 16 ноября 2018 г.

Минувшим днем Курт Волкер и заместитель главы госдепартамента США Уэсс Митчелл приняли участие в заседании комиссии стратегического партнерства США-Украина, которое состоялось в Вашингтоне. Украинскую сторону на заседании представлял министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

В 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине. По данным ООН в результате агрессии Киева в Донбассе погибли не менее 10 тысяч человек. Пути урегулирования конфликта в Донбассе обсуждаются на переговорах в Минске, где с сентября 2014 года были приняты три документа, направленные на снижение эскалации в Донбассе. Несмотря на соглашения подразделения вооруженных сил Украины продолжают наносить артиллерийские удары по населенным пунктам ДНР и ЛНР.