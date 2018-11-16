«Покращення настало»: политик оценил идею Киева ввести абонентскую плату за коммуналку

Киев, 16 ноября. Киевское руководство намерено ввести дополнительную абонентскую плату за коммунальные услуги. Идея принадлежит премьеру Владимиру Гройсману, сообщает украинский политик и блогер Алексей Журавко.

По словам Журавко, теперь украинцам придется платить за горячую воду и прочие коммунальные услуги круглогодично, несмотря на перебои с газом и водой, которые стали обыденностью для украинцев. В квитанции будут обозначены две суммы – плата по счетчикам и абонентская плата.

«Чтоб украинцы, наконец, поняли, что «покращення» (улучшение – прим. ред.) уже настало, в Украине вводят абонентскую плату за коммунальные услуги», — приводят слова Журавко «Невские новости».

Согласно новой инициативе киевского руководства, если украинец не проживает в квартире и временно уехал, то он все равно обязан оплачивать коммунальные услуги, в том числе газ, свет и воду.

Напомним, на Украине с приходом холодов без отопления остались 12 городов. Несмотря на все угрозы президента страны Петр Порошенко «разобраться» с проблемой, жители остаются без тепла. Так, в Кривом Роге недовольные граждане заблокировали задние теплоснабжающей компании и захватили котельные. В Смеле без отопления остаются 70 тысяч граждан, жизнь в городе парализована, временно закрылись детские сады и школы.

Журавко сравнил ситуацию на Украине с Донбассом, где несмотря на военные действия, постоянные обстрелы со стороны ВСУ, жители ЛНР и ДНР не испытывают проблем с элементарным снабжением водой и теплом.