В Москве состоялось совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии. Оно было посвящено возвращению беженцев на территорию САР: процесс оживился, и в настоящее время жители республики активно возвращаются из Иордании.

«На сегодняшний день в родные места вернулись более 1 миллиона 518 тысяч сирийских граждан, из них свыше 1 миллиона 249 тысяч — это перемещённые внутри страны, и более 268 тысяч беженцев из-за рубежа», — рассказал Михаил Мизинцев, генерал-полковник, начальник Национального центра управления обороной РФ.

Сейчас на территории Сирии идёт активное восстановление инфраструктуры: отстроено 123 жилых дома, введены в эксплуатацию 2 больницы, ремонтируются 202 школы, 191 детский сад, 173 медучреждения, 2030 жилых домов и 90 культурных сооружений. Власти республики занимаются восстановлением экономической устойчивости страны.

«Промышленные районы играли важную роль в обеспечении рабочих мест для беженцев в районах повышенной опасности. Кроме того, на этих территориях созданы центры временного проживания беженцев, которых террористы вынудили покинуть свои дома. Там им предоставлены все необходимые услуги», — подчеркивает Мутез Каттан, руководитель межведомственного координационного штаба Сирии.

Министерство экономики и внешней торговли республики стимулирует и привлекает местные и иностранные инвестиции. Благодаря этому, был обеспечен 761 миллиард сирийский фунтов в промышленные районы САР, и появилось 125 тысяч рабочих мест. Также на территории Сирии ликвидировали ужасающие последствия войны: расчищено 3 миллиона квадратных метров завалов, убрано 5700 единиц поврежденной техники. Но ситуация нормализовалась не во всей Сирии.

«На сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем является положение в лагере беженцев «Рукбан», где складывается крайне тяжелая гуманитарная ситуация. Хочу отметить, что общая численность временно перемещённых лиц, находящихся в нем составляет порядка 50 тысяч человек, из которых около 6 тысяч — боевики подконтрольной США группировки «Магавир Эс-Саура». Бесплатная медпомощь оказывается только в клиниках на территории Иордании, попасть в которую крайне трудно, так как беженцы из лагеря выпускаются подконтрольными США боевиками, только за деньги и с условием обратного возвращения. Плата за выход семьи доходит до полутора тысяч долларов США. Широко распространена торговля людьми», — отмчает Юрий Тарасов, представитель Минобороны РФ в Женеве.

Условия проживания в лагере «Рукбан» ужасают: люди обитают в лачугах без воды и электричества, с выгребными ямами внутри. Население испытывает проблемы с обеспечением питьевой водой. Пунктов выдачи воды, которая поступает из Иордании, только два, при этом употреблять ее как питьевую можно только после дополнительной очистки и кипячения. В лагере нет безопасности. На территории «Рукбана» распространены воровство, проституция, а также не регистрируются акты рождения и смерти.

А официальные структуры ООН, в обязанности которых входит поддержка беженцев, не предпринимают никаких действий. Эксперты призывают США немедленно прекратить оккупацию территории лагеря.

«Единственным оправданием своего присутствия на территории [Сирии] американской стороной всегда подчеркивалась необходимость борьбы с действующими в регионе группировками «Исламского государства»1. Но на юге Сирии их уже нет! Тогда с какой целью американские войска там находятся?», — задается резонным вопросом Бехбуд Алякбаров, представитель МИД РФ.

Несмотря на страшную ситуацию в одном из районов страны, в настоящее время продолжается налаживание внутрисирийского диалога, идёт подготовка к формированию конституционного комитета Сирии. В скором времени в республике планируется проведение Международной конференции по беженцам, к участию в которой будут привлекаться международные организации. Уже сегодня можно наблюдать, как ситуация в Сирии нормализуется, остаётся предотвратить варварство на территории лагеря «Рукбан» и освободить людей.

1 Организация запрещена на территории РФ.