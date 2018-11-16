Сирия новости 16 ноября 22.30: САА продвигается в Эс-Сувейде, курды перебросили подкрепление к Хаджину

Сирия, 16 ноября. САА продвигается в Эс-Сувейде, курды перебросили подкрепление к Хаджину, при попытке заложить СВУ в Африне арестованы два боевика. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят радикалам в Алеппо и Хаме, ведут обстрел укрытий ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, продвигаются в Эс-Сувейде.

«Исламское государство»1: противостоит САА в Эс-Сувейде.

Курды: перебросили подкрепление в Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по поселениям Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

В Африне арестованы два неизвестных боевика, пытавшиеся заложить самодельные взрывные устройства на территории города. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv).

Радикалы продолжают обстреливать расположения правительственных сил Сирии к западу от административного центра провинции Алеппо, передает военный Twitter-канал (@MrRevinsky).

Ранее сообщалось, что в связи с провокациями со стороны джихадистов в регион прибывают подкрепления САА.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный источник в провинции Дейр-эз-Зор передает на своей странице в социальной сети Twitter (@VivaRevolt), что Демократические силы Сирии (SDF) перебросили около 1500 боевиков к Хаджину, где скрываются террористы «Исламского государства». Ранее сообщалось, что курдские военизированные отряды обстреливают жилые кварталы города, что представляет угрозу для мирного населения.

Кроме того, по сведениям Twitter-канала (@VivaRevolt), удары по Хаджину, а также Ас-Сусе продолжают наносить ВВС возглавляемого США западного альянса. Напомним, последние авианалеты сил коалиции убили около 40 гражданских.

В это время правительственные войска САР ведут обстрел укрытий ИГИЛ1 недалеко от города Багуз-Фаукани. Об этом пишет источник в Twitter (@DeirEzzor24).

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов радикальных исламистов в окрестностях поселения Мааркаба на севере провинции Хама, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv).

Ранее сообщалось, что джихадисты нападали на расположения правительственных сил в поселениях в населенных пунктах Аль-Сармания и Фуру. Известно, что в ходе контратаки армия САР ликвидировала несколько боевиков, а также уничтожила технику террористов.

Провинция Эс-Сувейда

В районе вулканического плато Ас-Сафа на северо-востоке провинции Эс-Сувейда продолжается операция Сирийской арабской армии (САА) против банд «Исламского государства». Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq), что в регион прибыло подкрепление правительственных войск.

Twitter-канал (@QalaatAlMudiq) пишет, что САА продвигается в регионе, освобождая участки Ас-Сафы от боевиков ИГ. По данным автора публикации, в одном из столкновений с террористами армия САР потеряла двух бойцов, однако официально данные сведения не подтверждены.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)