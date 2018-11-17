День рождения Деда Мороза: когда отмечается, история праздника, зажигание елок, предновогоднее турне

Хотя на улице еще достаточно тепло, приближение Нового года уже чувствуется: в магазинах появились новогодние украшения и подарочные наборы, на городских площадях устанавливают первые елки, и вообще — предновогоднее ожидание чуда просто витает в воздухе. Так что день рождения главного новогоднего кудесника — Деда Мороза — в эти ноябрьские дни вполне закономерен.

Когда в 2018 году день рождения Деда Мороза

День рождения Деда Мороза в нашей стране всегда отмечают 18 ноября, это считается официальной датой.

Почему выбрали именно эту дату

Если западный Санта-Клаус родом то ли из Лапландии, то ли с Северного полюса — тут еще есть вопросы, то относительно нашего суверенного Деда Мороза никаких сомнений нет. Конечно же, он из Великого Устюга! Не зря в 1999 году именно в этом старинном русском городе появилась знаменитая резиденция Деда Мороза.

Судя по многолетним наблюдениям, в Великом Устюге настоящая зима со снежком и морозцем наступает как раз примерно к 18 ноября. Поэтому и было решено: 18 ноября — день рождения Деда Мороза!

Сколько лет исполняется Деду Морозу в 2018 году

Хотя Дед Мороз не женщина, скрывающая возраст, но в этом вопросе он предпочитает сохранять тайну: так что, сколько лет ему исполнится в 2018 году, доподлинно неизвестно. Но уж никак не меньше двух тысяч лет, говорят знатоки народного фольклора.

Кто такой Дед Мороз: история персонажа

Российский Дед Мороз — это очень древний фольклорный персонаж, пришедший из древних языческих времен. В народной традиции он не всегда был добряком, приносящим подарки, — Морозко мог и заморозить.

С приходом на Русь христианства Дед Мороз стал все больше ассоциироваться со святителем Николаем Чудотворцем, который славился своей привычкой тайно одаривать нуждающихся.

В более позднее время персонажи разделились — Морозко и Снегурочка остались в русской фольклорной традиции, а Дед Мороз стал рождественским персонажем, приносящим подарки детям (Санта-Клаус — это тоже одно из имен Николая Чудотворца).

В советское время, когда на религию были гонения, Деда Мороза «склонили» к атеизму, «отлучив» от Рождества. А когда в СССР в начале 1930-х годов вернулись новогодние елки, Дед Мороз стал символом Нового года без религиозной привязки, а фольклорную Снегурочку определили ему во внучки. Так и повелось, традиция оказалась живуча и сохраняется до сих пор, хотя сегодня Рождество — широко отмечаемый праздник.

Как Дед Мороз отмечает свой день рождения

Дед Мороз — товарищ очень ответственный. Каждый год точно в свой день рождения, 18 ноября, он открывает в своей резиденции в Великом Устюге специальный почтовый ящик, в который можно опускать новогодние письма и поздравления. В основном в этот ящик опускают письма с поздравлениями самому Деду Морозу и с намеками насчет ожидаемых подарков.

Но, чтобы поздравить новогоднего деда и попросить его о чем-то, необязательно ехать в Великий Устюг — современные технологии добрались и до этого веселого праздника. У российского Деда Мороза есть и электронная почта, и страницы в соцсетях, и собственный телефон.

На день рождения к Деду Морозу в Великий Устюг съезжаются гости — другие традиционные зимние персонажи: Снегурочка из Костромы, Чисха из Якутии, Паккайне из Карелии, Йоулупукки из Финляндии, Микулаш из Чехии, а также делегации из многих российских городов.

В этот день на центральной площади Великого Устюга Дед Мороз устраивает предновогодний праздник для детей и взрослых. В 2018 году это особенно удобно — ведь его день рождения приходится на воскресенье. Гости вместе с гостеприимным хозяином будут веселиться и готовиться к предстоящим новогодним праздникам. А затем Дед Мороз вместе с детьми по традиции зажжет огни на первой новогодней елке.

Как следует погуляв на собственных именинах, Дед Мороз займется делом — отправится в предновогоднее турне по российским городам, чтобы везде зажечь новогодние елки. В конце декабря турне Деда Мороза завершится в Петербурге и Москве. А там и Новый год, на котором для Деда Мороза работы будет невпроворот!