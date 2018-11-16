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Винокур отреагировал на новость об иске из-за долгов по коммунальным услугам

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Винокур попал под суд из-за долгов по коммунальным услугам

Москва, 16 ноября. Государственное бюджетное учреждение Москвы «Жилищник района Арбат» подало в суд на 15 собственников, в числе которых оказался народный артист РСФСР Владимир Винокур. ГБУ требует от истцов выплатить долги по коммунальным услугам.

Как сообщили в пресс-службе суда в комментарии ТАСС, общая сумма задолженности составляет 1,5 млн рублей. С артиста требуют взыскать 97 тысяч рублей.

Артист сообщил, что понятия не имеет, о каких долгах идет речь. Винокур рассказал, что все квитанции по коммунальным услугам оплачивает его жена.

«Да все уплачено! Есть квитанции и все», — удивился артист в комментарии РЕН ТВ.

По словам артиста, комендант дома в центре Москвы знает о том, что все квитанции оплачены. Информация о долге для юмориста стала новостью.

Автор: Софья Куликова
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