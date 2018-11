Экс-глава МВД Великобритании назначена министром труда и пенсий

Лондон, 16 ноября. Экс-глава министерства внутренних дел Великобритании Эмбер Радд назначена назначен на должность министра труда и пенсий. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и пенсий Великобритании.

The Queen has been pleased to approve the appointment of Rt Hon Amber Rudd MP @AmberRuddHR to be Secretary of State for Work and Pensions @DWP