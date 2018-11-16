Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Экс-глава МВД Великобритании назначена министром труда и пенсий

31
0 Оставить комментарий

Экс-глава МВД Великобритании назначена министром труда и пенсий

Лондон, 16 ноября. Экс-глава министерства внутренних дел Великобритании Эмбер Радд назначена назначен на должность министра труда и пенсий. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и пенсий Великобритании.

«Королева с удовольствием одобрила назначение достопочтенной Эмбер Радд в качестве министра труда и пенсий Великобритании», — говорится в сообщении ведомства в микроблоге Twitter.

Ранее эту должность занимала Эстер Маквей. Накануне Маквей подала в отставку. Маквей отметила, что покинула свою должность из-за несогласия с условиями выхода Великобритании из состава ЕС. По ее словам,  представленный главой британского правительства Терезой Мэй проекта сделки с Брюсселем не соответствует тем критериям, которые первоначально ставила сама премьер-министр.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.