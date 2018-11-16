Экс-глава МВД Великобритании назначена министром труда и пенсий

Лондон, 16 ноября. Экс-глава министерства внутренних дел Великобритании Эмбер Радд назначена назначен на должность министра труда и пенсий. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и пенсий Великобритании.

«Королева с удовольствием одобрила назначение достопочтенной Эмбер Радд в качестве министра труда и пенсий Великобритании», — говорится в сообщении ведомства в микроблоге Twitter.

The Queen has been pleased to approve the appointment of Rt Hon Amber Rudd MP @AmberRuddHR to be Secretary of State for Work and Pensions @DWP — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 16 ноября 2018 г.

Ранее эту должность занимала Эстер Маквей. Накануне Маквей подала в отставку. Маквей отметила, что покинула свою должность из-за несогласия с условиями выхода Великобритании из состава ЕС. По ее словам, представленный главой британского правительства Терезой Мэй проекта сделки с Брюсселем не соответствует тем критериям, которые первоначально ставила сама премьер-министр.