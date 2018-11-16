Германия и Франция достигли соглашения по единому бюджету еврозоны

Берлин, 16 ноября. Власти Германии и Франции достигли соглашения по созданию единого бюджета еврозоны.

Ожидается, что в понедельник министр финансов ФРГ Олаф Шольц и его французский коллега Брюно Ле Мэр представят Еврогруппе свои предложения, пишет немецкое издание Spiegel online.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил существенно реформировать Евросоюз. Французский лидер считает необходимым формирование единого бюджета еврозоны, а также создание общей армии для защиты от России, Китая и США. Макрон обратил внимание на то, что сегодня европейские страны полностью зависят от американских вооруженных сил.

Предложение французского президента поддержала канцлер Германии Ангела Меркель, которая заявила, что европейские страны должны полагаться только на самих себя.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь раскритиковал идею Макрона, напомнив ему, что во время Второй мировой войны Франция была захвачена Германией, а парижане уже учили немецкий язык, когда в Европу пришли американские войска.