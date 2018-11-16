Хайп стал одной из тем обсуждения на VII Петербургском международном культурном форуме. ФАН-ТВ

Специалисты из России, Канады и США рассказали о секретах популярности фото- и видеоконтента, о том, как раскрутить Instagram Stories, сохранить культуру, находясь в новых условиях медиаиндустрии и стоит ли на самом деле гнаться за рейтингами. Участники VII Петербургского международного культурного форума провели дискуссию в формате ток-шоу под названием: «Хайпанем вместе — эпоха культурного шока».

По мнению экспертов, сейчас в России сложилось негативное отношение к хайпу, хотя сам по себе он таким не является. Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова отмечает, что в современном обществе аудитория любит, когда для нее упрощают информацию и помогают сэкономить тем самым драгоценное время, но в этом нет ничего плохого, как и в системе рейтинга, которая выстраивается благодаря лайкам. Все стало честнее и прозрачнее, мы сразу смотрим на профиль человека, на его лайки и понимаем, кто перед нами.

«Давайте не забывать, что онлайн-реальность на сегодня есть, давайте не будем ее демонизировать. Когда-то мы жили, не было телефона, и потом он появился, и все научились общаться на расстоянии. Сегодня появление возможностей в социальных сетях — это наш инструмент. Социальные сети — это наш портрет, мы впервые увидели, какие мы есть. Иногда это ужасает, так будем лучше», — рассказывает Ольга Свиблова, директор Мультимедиа Арт Музея.

Еще один участник дискуссии Всеволод Пуля уверен, что люди сейчас уходят в социальные сети, и именно там необходимо бороться за их внимание.

«Никакие три высших образования не удержат вас от того, чтобы посмотреть видео с чихающей пандой. Те издания, которые считают, что их аудитория выше этого, и необходимо делать для нее только серьезный, сложный, интеллектуальный контент, они проигрывают, потому что все постепенно приходят к тому, что СМИ всегда были немножко над аудиторией. Сейчас для того, чтобы стать успешным, тебе нужно переместиться на один уровень с аудиторией, использовать юмор, и те, кто этого не делают — неуспешны», — считает Всеволод Пуля, главный редактор Russia Beyond, сооснователь MediaToolbox.ru.

По его мнению, не стоит бояться хайпа или бороться с ним, необходимо просто найти правильный баланс и подход к аудитории.