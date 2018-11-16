Назван единственный кандидат от оппозиции на выборах президента Украины

Киев, 16 ноября. Кандидатом на пост президент Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» станет Юрий Бойко. Об этом сообщил сопредседатель партии Вадим Рабинович.

«Сегодня время объединяться, спрятать свои амбиции и начинать спасать Украину!» — заявил Рабинович в комментарии телеканалу NewsOne.

Ранее две крупнейшие оппозиционные площадки Украины подписали соглашение об объединении в «Оппозиционную платформу — За жизнь». Лидеры объединения Бойко и Рабинович заявили, что такое решение было принято для участие в парламентских и президентских выборах.

Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Согласно последнему опросу граждан, лидирующие позиции занимает Юлия Тимошенко с 15,1% голосов и Петр Порошенко с 11,4% голосов. За Бойко готовы проголосовать 6,6% украинцев.