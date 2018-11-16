Минтруд РФ разработал форму заявления об отказе парламентариев от пенсионных надбавок

Москва, 16 ноября. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации разработало форму заявления об отказе от надбавок к пенсии для членов Совета Федерации и депутатов Госдумы. Об этом говорится в проект постановления, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проект постановления дополняет правила приложением №7, являющимся формой соответствующего заявления об отказе гражданина от установления ему ежемесячной доплаты к пенсии», — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что заявление об отказе от надбавок к пенсии должно подаваться депутатами и сенаторами на имя министра труда и социальной защиты РФ.

Напомним, 12 ноября президент России Владимир Путин подписал закон об отмене дополнительных пенсионных преференций для депутатов и сенаторов. Документ дает возможность депутатам Госдумы или членам Совфеда добровольно отказаться от ежемесячной надбавки к пенсии. Закон вступает в силу 1 января 2019 года.