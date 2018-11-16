Хотели опорочить мое имя: журналист Аббас Джума рассказал, как его оклеветала «Новая газета»

«Новая газета» оклеветала известного российского журналиста-международника, сотрудника «Комсомольской правды» Аббаса Джуму, выставив его одним из соорганизаторов роковой поездки Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко в Центральноафриканскую Республику. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

В статье «Новой газеты» «Убийство в ЦАР: «Русские журналисты имели при себе оружие?» от 17 августа сообщалось, что Расторгуев, Джемаль и Радченко узнали о фиксере (наемный координатор журналистов на месте событий. — Прим. ФАН) Мартине от военного корреспондента ФАН Кирилла Романовского. При этом сотрудники «Новой» подчеркнули, что о самом Романовском сотрудники ЦУР («Центр управления расследованиями»), готовившие поездку в африканскую республику, узнали как раз от Аббаса Джумы.

«Самого Романовского редакции «ЦУРа» порекомендовал сирийский журналист Аббас Джума, пишущий статьи в прокремлевские издания, в том числе «Комсомольскую правду». Джума охарактеризовал Романовского как человека, имеющего обширные связи в Сирии и других горячих точках», — говорится в материале.

Однако проблема заключается в том, что такой подачей сотрудники «Новой газеты» не просто сделали Джуму причастным, а практически назвали его одним из соорганизаторов командировки, хотя последний о ней ничего не знал.

«Все знают, что произошло в Центральноафриканской Республике: там погибли наши коллеги, и впоследствии выяснилось, что эту командировку организовывала редакция Ходорковского. И организация этой поездки была крайне безалаберной и непрофессиональной, с подлогом, с левыми картами и т. д. Все видели, как они искали фиксера, видели весь тот наивняк, с которым готовились к поездке. Казалось, что люди едут на какой-то курорт, а не в одно из опаснейших мест в мире. Ну и представьте мое удивление, когда ко мне начали обращаться люди, сначала один, потом второй, и спрашивать: а ты чего, советовал кого-то? А как так? Я вообще не понимаю, о чем речь. А потом выяснилось, что «Новая газета» написала, будто я порекомендовал редакции Ходорковского Кирилла Романовского, вашего сотрудника», — рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей Аббас Джума.

Журналист «Комсомольской правды» утверждает, что не мог передать контакт военкора Федерального агентства новостей сотрудникам ЦУР, так как не знал о готовящейся командировке в Африку. Однако сотрудники «Новой газеты» не захотели или намеренно не стали этого указывать в своем материале.

«Если бы они сказали, что не посвящали меня в это дело, а просто спросили: кто вот у нас такой талантливый военкор — это одно дело. Но они же представляют это в таком свете, будто бы я заранее был посвящен в детали поездки, посоветовал им кого-то, а тот уже посоветовал им еще кого-то и т. д. Вот у читателя, причем абсолютно справедливо, может сложиться впечатление, будто я являюсь одним из соорганизаторов поездки, которая была плохо организована», — продолжает Джума.

Кроме того, собеседник ФАН, если бы к нему обратились за помощью по Центральноафриканской Республике, не стал бы давать контактов Романовского.

«Я не помню, чтобы кто-то мне звонил и представлялся редакцией Ходорковского. Хотя я допускаю, что они могли мне не представиться или как-то ввести в заблуждение. Но вот честно: я бы точно им Кирилла Романовского не стал советовать, так как он у меня ассоциируется исключительно с Сирией и Ираком. Допускаю, что в какой-то частной беседе, не представляясь редакцией Ходорковского, чтобы меня не спугнуть, кто-то у меня поинтересовался: а вот знаю ли я какого-нибудь военкора? И я мог в таком контексте и только в таком контексте сказать про Романовского. Но этого же не было прописано в тексте», — говорит журналист «Комсомольской правды».

В итоге материал «Новой газеты» видится Аббасу Джуме порочащим достоинство и деловую репутацию. Он уже писал в редакцию «Новой» с просьбой поправить текст или изменить формулировку, однако его обращение так и осталось без ответа.

«Признаюсь честно, не сильно слежу за работой «Новой газеты», но то, что я видел, — достаточно ангажированно. Ну, бог им судья, я не хочу их работу как-то осуждать, но конкретно данный текст, который меня касается, он имеет место, и это было не очень профессионально. Складывается впечатление, что они хотели опорочить мое имя. Чем больше людей будет фигурировать в их материале, тем лучше. Не просто людей, а именно работников СМИ, они ведь пишут, что я «прокремлевский журналист» «Комсомольской правды». Складывается впечатление, что специально хотели меня поставить в это дело», — заключил Джума.

В итоге наш коллега обратился за профессиональной юридической помощью в «Центр правовой поддержки» в надежде как-то повлиять на ситуацию и на руководство «Новой газеты».

Напомним, 30 июля в Центральноафриканской Республике были убиты россияне Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, нанятые «Центром управления расследованиями» (ЦУР) Михаила Ходорковского. Как стало известно, журналисты ЦУР прибыли для съемок документального фильма о работе в ЦАР по договору с ООН российских военных инструкторов, однако они не стали получать журналистскую аккредитацию и имели статус туристов.

А так как россияне не ставили местные власти в известность о своем прибытии, правительство в Банги не обеспечивало прибывшим должного уровня безопасности. Поездка закончилась трагедией.