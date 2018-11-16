Посла Венгрии вызвали в МИД Украины из-за жестких заявлений Орбана

Киев, 16 ноября. Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто, чтобы вручить ему ноту протеста за «недружественные шаги».

Поводом для недовольства послужило жесткое заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Будапешт не сможет сотрудничать с Киевом.

«Послу был высказан решительный протест в связи с последними заявлениями премьер-министра Венгрии В.Орбана и вице-премьер-министра по вопросам национальной политики Ж.Шемьена по Украине», — говорится в сообщении.

Украинские дипломаты подчеркнули, что действия Будапешта подрывают двусторонние отношения.

Накануне Орбан заявил о том, что достичь договоренности с Киевом при нынешнем украинском руководстве невозможно, поэтому он возлагает надежду на смену политической элиты в соседней стране. Глава правительства также подчеркнул, что Украина не имеет перспективы вступления в НАТО или ЕС в обозримом будущем.

Напомним, что отношения между двумя странами обострились после того, как Верховная рада приняла закон, запрещающий преподавать на любом другом языке, кроме украинского. Венгрия тогда заявила, что закон ущемляет права нацменьшинств и пообещала приложить все усилия, чтобы сорвать вступление Украины в НАТО.

В октябре произошел новый виток конфликта после того, как Украина обвинила венгерских дипломатов в выдаче паспортов жителям города Берегово Закарпатской области. После этого Киев выслал венгерского консула, Будапешт принял ответные меры.