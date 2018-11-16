«Это холодная война»: Ле Пен рассказала, чем грозит Европе недопустимое давление на Россию

София, 16 ноября. Евросоюз оказывает на Россию недопустимое давление, заявила глава французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в Софии.

Французский политик, бывший кандидат в президенты находится в Болгарии в составе делегации партии «Движение за Европу наций и свобод». Европейских коллег пригласила болгарская партия «Воля» для обсуждения предстоящих выборов в Европарламент.

Ле Пен заявила, что Евросоюз необходимо трансформировать в альянс Европы наций, в котором каждое государство определяет свои экономические и политические отношения, в том числе с Россией и США. Она подчеркнула, что страны вправе самостоятельно выбирать свой курс.

«Холодная война», которую ЕС ведет с Россией, — это форма недопустимого давления, вредного и для самой Европы в том числе», — объяснила Ле Пен, ее слова передают болгарские СМИ.

Лидер «Национального объединения» отметила, что уважает Россию и считает политику санкций в отношении РФ ошибочной. Предпосылок войны России и Европы нет, но своими действиями Брюссель «толкает РФ в объятия Китая, о чем ЕС придется пожалеть», резюмировала она.

В Кремле и на уровне МИД России неоднократно говорили о контрпродуктивности западных санкций в отношении России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что от ответных санкций страдает европейский бизнес.