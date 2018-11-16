Составлен рейтинг лучших сериалов 2018 года

Москва, 16 ноября. Журнал Time составил рейтинг лучших сериалов текущего года. Первую строчку в топ-10 занял триллер о наемной убийце с русскими корнями «Убивая Еву».

Второе место в рейтинге досталось психологическому триллеру «Острые предметы». Сюжет сериала построен вокруг истории журналистки Камиллы Прикер, которая возвращается в родной город, чтобы расследовать жестокое убийство.

Третью строчку, по версии Time, занимает второй сезон драматической комедии Дональда Гловера «Атланта». По версии кинокритиков, Гловеру удалось создать самое непредсказуемое шоу на телевидении.

Кроме того, в топ-10 вошел сериал «Патрик Мелроуз» с известным актером Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Также в список попали второй сезон комедии «В лучшем мире», японское шоу «Дом с террасой: Открывая новые двери», вторая часть сериала «Когти», триллер «Возвращение домой», сериал «Поза» и итальянская драма «Моя гениальная подруга».