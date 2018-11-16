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ОЗК сообщила о хищении зерна из госфонда на рекордную сумму

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ОЗК сообщила о хищении зерна из госфонда на рекордную сумму

Москва, 16 ноября. Сотрудники Объединенной зерновой компании» (ОЗК) и представители силовых структур обнаружили кражу более 19 тысяч тонн зерна из госфонда. Ущерб составляет более 202 млн рублей.

В ОЗК назвали хищения такого масштаба беспрецедентными. Недостачу обнаружили 15 ноября. В компании добавили, что принимаются меры по возмещению узерба. Ведомство усиливает контроль за сохранностью зерна Федерального интервенционного фонда.

Ведется работа на уровне МВД, ФСБ и других структур, будут проводиться дополнительные проверки. Известно, что 50% плюс 1 акцией владеет государство, ОЗК была создана в 2009 году для развития зернового рынка в России, пишет «Интерфакс».

Автор: Ирина Селезнева
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