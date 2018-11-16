Стала известна реакция ЕС на ответные меры России в Азовском море

Москва, 16 ноября. Россия и Евросоюз договорились на консультациях в Брюсселе обменяться уточненными данными по ситуации в Азовском море. Об этом сообщил высокопоставленный источник в структурах ЕС, знакомый с содержанием консультаций.

Накануне генсек Европейской внешнеполитической службы Хельга Шмид встретилась в Брюсселе с замглавы МИД РФ Григорием Карасиным. Российская сторона выразила серьезную озабоченность в связи с возрастающей милитаризацией в районе Азовского моря. Также стороны обсудили строительство моста, инспекции и растущие издержки для доставки грузов, в том числе для европейских судов.

«У российской стороны по этим вопросом другие данные, у нас свои, поэтому договорились оставаться в контакте, чтобы обменяться уточненными, актуализированными данными и сопоставить их. Конкретных сроков нет, но чем быстрее, конечно, тем лучше», — заявил источник РИА Новости.

В конце прошлого месяца глава европейской дипломатии Федерика Могерини сообщила, что в Азовском море объектом досмотра стали более 200 судов, в том числе с флагами стран — членов ЕС.

Ситуация в Азовском море обострилась в марте, после захвата украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна «Норд». В Киеве обвинили Москву в якобы незаконных досмотрах украинских судов. Несколько месяцев спустя Украина разместила на побережье морской спецназ.

15 ноября Госпогранслужба Украины заявила о задержании 15 судов, заходивших в крымские порты. В Совфеде РФ назвали действия украинской стороны «беспределом», добавив, что РФ может перекрыть Азовское море для украинских судов. На Украине в свою очередь пообещали «жесткую реакцию» на действия России в случае закрытия Азовского моря для Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ будет принимать меры для защиты своих судов от действий Киева.