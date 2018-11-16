У Мединского все идет по плану

Москва, 16 ноября. Глава министерства культуры Российской Федерации Владимир Мединский иронично ответил на вопрос об инициативе назвать аэропорт Омска в честь Егора Летова.

Журналист задал вопрос Мединскому относительно общественной инициативы увековечить имя лидера омской рок-группы «Гражданская оборона» Егора Летова, назвав в его честь аэропорт Омска.

«Все идет по плану», — иронично отметил Мединский.

Напомним, в октябре в России стартовал проект по переименованию региональных аэропортов в честь выдающихся исторических деятелей. Музыканты, журналисты, политики и общественные деятели выступили с инициативой назвать омский аэропорт в честь Егора Летова.

Комментируя данную инициативу, Мединский заявил, что присваивать объектам имена живых — дурной тон. Журналисты напомнили главе Минкульта, что Егор Летов умер, после чего Мелинский объяснил, что имел в виду не Летова, а лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова.