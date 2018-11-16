В Госдуме объяснили создание трех новых подразделений в ВДВ

Авиация, подразделения противовоздушной и противоракетной обороны войдут в формирования Воздушно-десантных войск России, об этом рассказал замкомандующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников.

«Прогнозируемые и существующие опасности и угрозы военной безопасности России приобретают комплексный характер, затрагивают политическую, военную, экономическую, информационную и другие жизненно важные сферы деятельности государства», — заявил российский офицер.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил это решение. По его словам, ВДВ теперь смогут действовать более эффективно.

«ВДВ — это мобильные войска, это род войск, который должен выполнять задачи в том числе в тылу противника. И конечно, он должен действовать автономно, используя все имеющиеся силы и средства. Исходя из опыта ведения боевых действий, борьбы с терроризмом и разворачивающихся на мировой арене событий, было принято данное решение с целью координации, чтобы войска выполняли задачи под единым командованием», — говорит член нижней палаты парламента.

Воздушно-десантные войска, продолжает депутат Госдумы, это автономный род войск, который может самостоятельно выполнять поставленные задачи.

«Воздушно-десантные войска будут иметь на своем вооружении силы и средства, которые позволили бы выполнять задачи на более высоком уровне, более эффективно, под единым командованием. Я, как офицер-десантник в прошлом, скажу, что полностью поддерживаю развитие данного рода войск, исходя из опыта выполнения задач ВДВ и не только ВДВ, в частности, опыта, который был приобретен в Сирийской Арабской Республике», — резюмировал Юрий Швыткин.

Напомним, в мае текущего года глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов заявил о принятии плана строительства Воздушно-десантных войск до 2030 года. По его словам, документ предполагает укрупнение формирований ВДВ. Главная цель плана — повысить мобильность этого рода войск: командование Воздушно-десантными войсками учитывает текущие тенденции в мире и характер современных боевых действий.