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Фигуристы Тарасова и Морозов побили мировой рекорд на этапе Гран-при в Москве

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Фигуристы Тарасова и Морозов побили мировой рекорд на этапе Гран-при в Москве

Москва, 16 ноября. Пара фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при России, Кубок Rostelecom в Москве, набрав 78,47 балла.

Российские фигуристы обогнали французских спортсменов Ванессу Джеймс и Моргана Сипре на 3, 96 балла. Прежний рекорд был установлен в Канаде.

Соревнования проходят на арене «Мегаспорт». 18 ноября станет последним днем соревнований. Тарасову и Морозова называют одной из самых красивых пар в российском фигурном катании.

Автор: Ирина Селезнева
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